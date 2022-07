Scambio con Rabiot: la Juventus prova il doppio colpo

Rabiot vuole lasciare la Juventus, nella quale è approdato a costo zero tre anni fa. Premier in pole

Il matrimonio tra Rabiot e la Juventus è agli sgoccioli, anzi finito. Il francese vuole cambiare aria e lo stesso club bianconero ha spalancato le porte alla sua partenza dopo tre anni a dir poco deludenti, specie in rapporto alle attese e all’ingaggio di oltre 7 milioni netti.

Il futuro del classe ’95 potrebbe essere in Premier League. A tal proposito, rumors inglesi non del tutto confermati parlano dell’esistenza di un accordo di massima tra lui e il Chelsea, sfidante del Bayern Monaco per il cartellino di Matthijs de Ligt. Ma per l’ex PSG si starebbe affacciando anche il Manchester United di ten Hag. Tramite intermediari, i ‘Red Devils’ potrebbero sottoporre alla dirigenza juventina uno scambio alla pari con uno dei tanti giocatori non rientranti nei piani futuri, i cosiddetti e10suberi fatta eccezione per Cristiano Ronaldo che intende andarene. Nella fattispecie con Alex Telles, finito ancor più ai margini del progetto con l’acquisto dell’olandese Malacia dal Feyenoord per 15 milioni.

Calciomercato Juventus, Telles per Rabiot: i bianconeri rilanciano

Ventinove anni compiuti lo scorso dicembre, l’ex Inter piace alla Juve che però a sinistra è alle prese con il problema Alex Sandro, in scadenza nel 2023. Ecco perché Cherubini e soci potrebbero rilanciare offrendo proprio il brasiliano in cambio di Telles, dotato di passaporto italiano e con il contratto da circa 5 milioni netti in scadenza fra due anni. Con un’operazione farebbero due ‘colpi’, via Sandro e dentro il sostituto. Una controfferta simile, tuttavia, verrebbe respinta dallo United, sulla corsia mancina già al completo.