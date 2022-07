Il PSG stringe i tempi: doppio colpo in Serie A

Il club parigino vuole concretizzare due colpi entro il termine della prossima settimana, non soltanto Skriniar ma anche un ex obiettivo dell’Inter

La pressione asfissiante di Al-Khelaifi e del suo comparto di dirigenti capitanati da Luis Campos è ad un passo dal piazzare il primo grande colpaccio di questa sessione estiva di mercato, dopo aver salutato un giocatore tanto importante come Angel Di Maria ufficialmente alle dipendenze di Allegri e la sua Juventus.

Sebbene si tratti di ruoli diversi, Milan Skriniar è una priorità assoluta. Roccioso, bravo in fase di copertura e lettura, commette poche sbavature e se la cava egregiamente anche in possesso. In Serie A è cresciuto in maniera esponenziale, così da farsi un nome non soltanto tra i grandi del campionato italiano ma soprattutto tra le stelle d’Europa. Conscia del tesoretto di cui dispone, l’Inter è adesso prossima alla chiusura dell’affare col PSG per un incasso complessivo da circa 70 milioni di euro. Questo permetterà il parziale reinvestimento sul mercato per profili come Bremer o Milenkovic, sempre che non si decida di puntare sul parametro zero Zagadou.

Calciomercato, Skriniar e Scamacca tutti d’un fiato per il PSG

Intanto il PSG, ancora non contento, potrebbe chiudere entro la fine della prossima settimana un secondo colpo ancora di provenienza nostrana. Si tratta di Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo, un profilo che ha stuzzicato diverse fantasie dei capitolini francesi totalmente estranei ed indifferenti alle pressioni esterne di club come Inter, Milan e altre grandi pretendenti. Stando agli aggiornamenti più recenti, le parti avrebbero avuto un altro contatto nelle ultime ore. Si potrebbe tentare l’affondo agevole rispetto ad un centravanti ben più esoso come Lewandowski, per completare le necessità del nuovo tecnico Galtier.