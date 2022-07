Nuovo affare fra Milan e Galliani: scambio per l’attaccante

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere gli occhi su Dany Mota, attaccante del Monza. Le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan campione d’Italia, all’inizio della settimana, ha iniziato il ritiro e la preparazione in vista della prossima stagione.

I rossoneri devono confermarsi nel campionato italiano di Serie A e riuscire a migliorare lo score in Champions League dopo l’eliminazione nel girone dell’ultima stagione, considerando anche che, al sorteggio, il Diavolo partirà dalla prima fascia avendo vinto il proprio torneo nazionale. Nel frattempo, il Milan è al lavoro anche in sede di calciomercato, che si è acceso dopo i rinnovi tardivi di Paolo Maldini e Ricky Massara. Divock Origi è già arrivato, così come sono rientrati dai prestiti Adli e Pobega, ma in casa rossonera serve anche un attaccante duttile che magari possa far rifiatare i titolarissimi. In quest’ottica, va posta particolare attenzione al nome di Dany Mota, stella del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Nella scorsa stagione, nel campionato di Serie B, Dany Mota è stato senza dubbio uno dei protagonisti della scalata verso la promozione in Serie A del Monza. Il giocatore portoghese è pronto a diventare una rivelazione anche in Serie A e il Milan, sfruttando gli ottimi uffici con i vertici del club lombardo, potrebbe tentare uno scambio a sorpresa.

Calciomercato Milan, occhi su Mota: prove di scambio

Dany Mota, valutato dal Monza poco meno di 10 milioni di euro, potrebbe essere un colpo molto interessante per i campioni d’Italia del Milan di Stefano Pioli che sarebbero disposti a mettere sul piatto un giocatore che rispecchia i target del Monza in questa finestra di calciomercato. Stiamo parlando di Matteo Gabbia, giovane difensore centrale rossonero, italiano e cresciuto con i rossoneri che potrebbe fare al caso del reparto a disposizione di Giovanni Stroppa.