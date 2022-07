Pogba atterra a Caselle: tifosi in festa per il ritorno alla Juve

Alle 17:30 il touchdown su suolo torinese, poi l’incontro coi primi tifosi e lo spostamento al Training Center della Juventus

Alle prime luci di questa mattina, Paul Pogba ha regalato ai tifosi bianconeri un dolce risveglio. Con un brevissimo video postato sui propri profili social ha infatti accennato ad un ‘ritorno’ per il quale non vedeva davvero l’ora.

Intorno alle 17:30 è infine atterrato con il suo jet privato sulla pista dell’aeroporto di Torino-Caselle, accolto da un dirigente della Juventus che lo ha accompagnato all’esterno della struttura. La fermata ai cancelli per salutare i primissimi tifosi accorsi ad accoglierlo è stata obbligatoria: un gesto di ringraziamento per l’affetto a lui mostrato nonostante sette lunghi anni di separazione che non hanno annullato le gesta del passato. “Certi amori non finiscono”, dice la canzone, mai nulla di più vero. Poi la ripartenza verso il Training Center per incominciare la sua nuova avventura.

⚪️⚫️ #Pogba saluta i tifosi bianconeri in uscita dall’aeroporto: certi amori non finiscono… 🥰 pic.twitter.com/qZIMNhHa8r — Calciomercatoweb.it (@cmercatoweb) July 8, 2022

Calciomercato, entusiasmo del popolo bianconero per Pogba e Di Maria

Giunto alla destinazione finale, Pogba ha speso un altro po’ di tempo assieme ai tifosi che da tempo lo aspettavano sulla scia di quanto accaduto nel corso della mattinata per il nuovo compagno di squadra Angel Di Maria. Anche l’argentino, infatti, è stato accolto con immenso calore dal popolo bianconero prima di svolgere le visite mediche di rito ed aggregarsi ad Allegri e il resto del gruppo per le prime fasi di preparazione alla nuova stagione.