Juve, nuovo colpo sotto attacco: “È stato mediocre”

Il calciomercato della Juventus è pronto a decollare: arriva però l’attacco a sorpresa per uno dei grandi colpi bianconeri

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ per fare il punto sulle ultime novità di calciomercato in casa Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ha appena riaccolto Paul Pogba così come è pronta ad abbracciare ufficialmente anche Angel Di Maria.

Una doppia operazione di assoluto spessore che, tuttavia, non risparmia alcune critiche nei confronti del centrocampista francese.

Da Pogba a de Ligt: “Dovrebbe spiegarlo ai tifosi”

Pogba torna alla Juventus a sei anni dal suo addio, fa ritorno a Torino a parametro zero. “Nessun dubbio sul valore tecnico di Di Maria, grossi dubbi sulla volontà di firmare per un solo anno. Ma occorre vedere, più che Di Maria che è pronto all’uso, come Pogba si reinserirà nella Juventus dopo alcuni anni in cui non ha fatto il Pogba, è stato un giocatore mediocre in queste ultime stagioni. Se tornasse all’80% rispetto a quanto è andato via, sarebbe un successo per i bianconeri”. Il giornalista si è poi focalizzato su un altro nome che sta monopolizzando l’attenzione del mercato bianconero, stavolta in uscita.

Si tratta di Matthijs de Ligt che, in più di un’occasione, non ha nascosto la sua voglia di salutare Torino per affrontare una nuova avventura altrove, lontano dalla Serie A. “De Ligt ci ripensa? Dovesse rimanere, dovrebbe fare un campionato monstre. È estremamente difficile che rimanga, dopo aver fatto capire di voler andare in un altro club per vincere. Dovrebbe spiegarlo ai tifosi, non sarebbe facile”.

La parola è pronta ad essere passata al campo: con de Ligt in uscita, Di Maria e Pogba dovranno convincere gli scettici sulla scelta che ha portato al doppio colpo della dirigenza juventina.