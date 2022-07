Dybala ora non aspetta più: l’Inter resta al palo

L’Inter continua a tentennare, e l’entourage del calciatore inizia a guardrsi intorno: Serie A più lontana, rispunta la pista Premier

Sarebbe dovuto essere l’attrazione del mercato estivo; il paramertro zero più prestigioso, quello sul quale le squadre si sarebbero accapigliate a suon di rilanci milionari: niente di tutto ciò. Colpa delle congiunture temporali e forse (certamente per l’entourage del calciatore sarà così) anche responsablità di chi lo ha corteggiato senza mai portare l’affondo decisivo.

Paulo Dybala è passato in pochi mesi dall’essere una vera e propria Joya in grado di scatenare un’asta milionaria per il suo cartellino, a rischiare di restare senza squadra. Già, perchà la frenata dell’Inter sul giocatore, come riportato anche dal noto giornalsta Giovanni Capuano su Twitter, è reale. Non strategica.

Dybala, quale strategia? Ten Hag sogna l’argentino

Al di là del tam tam delle radio private, e del supposto sogno di José Mourinho di avere l’argentino tra le proprie fila, la Roma non ha intavolato alcuna trattativa con Jorge Antun. Anche il Milan, che avrebbe dovuto dare battaglia ai nerazzurri per l’ex Palermo, è ora concentrato sul colpo De Ketelaere. Dybala ha atteso per lungo tempo di ufficializzare il suo passaggio alla Beneamata, ma ora il tempo sembra scaduto. L’argentino è senza squadra, e avrebbe ripreso in considerazione l’idea Premier Legaue.

Sul giocatore si è infatti riaffacciata l’ipotesi Manchester United. Le difficoltà nell’arrivare al pupillo Antony, brasiliano dell’Ajax avuto dal tecnico dei Red Devils ten Hag nella sua esperienza olandese, avrebbe convinto l’allenatore a fare un tentativo per l’argentino. La trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro, con l’Inter che, se finalmente si decidesse a chiudere l’affare con il giocatore, resterebbe col cerino in mano…