Via libera di Ancelotti: la Juve resta a mani vuote

Il tecnico delle Merengues potrebbe prendere in considerazione la cessione del big a fronte di un’offerta congrua: Juve beffata

In un mercato in cui non sono mancati gli scambi di colpi tra le big per i vari campioni in odore di cambio maglia, c’è spazio anche per accordi di reciproca mutua convenienza. Real Madrid e PSG per esempio, già impegnate nella lotta per il cartellino di Kylian Mbappé, poi rimasto a Parigi, potrebbero ora trovare un punto d’incontro per un giocatore già appetito dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero, dopo aver ingoiato il doppio rospo rappresentato dagli arrivi di Antonio Rudiger ed Aurelien Tchouameni in maglia merengue, potrebbe dover gestire un altro dispiacere portato sempre dalla Casa Blanca. Carlo Ancelotti avrebbe infatti aperto alla cessione di un big messo da tempo in agenda dalla dirigenza bianconera, e sul quale si è rinnovato l’interesse del club transalpino guidato da Al-Khelaifi.

Mendy al PSG, Ancelotti inguaia la Juve

Il club transalpino, come riportato dal portale spagnolo ‘defensacentral.com‘, sarebbe infatti tornato con decisione su Ferland Mendy, il forte laterale sinistro autore di una grande stagione col club spagnolo. La novità è rappresentata dal fatto che ora il Real Madrid, nell’ottica di promuovere in prima squadra Miguel Gutierrez, giovane gioiello della Cantera, prenderebbe ora in considerazione una cessione. Ovviamente remunerata in base al valore del giocatore. Servono non meno di 45 milioni per strappare il francese al club iberico.

Tale cifra è abbastanza facilmente erogabile dal PSG. Che si sta ricostruendo agli ordini del Ds Luis Campos e del nuovo tecnico Christophe Galtier. Il fatto che il Real abbia dunque, forse per la prima volta, aperto alla cessione del 27enne transalpino, non è stata propriamente foriera di novità positive per Federico Cherubini e soci: il PSG starebbe per cogliere al balzo l’occasione di mercato…