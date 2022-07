L’Inter e l’affare Dybala: “È paradossale”

Paulo Dybala aspetta l’Inter ma nel frattempo continua a essere senza squadra: “La situazione è paradossale”

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino, pezzo pregiato di questa sessione estiva di calciomercato, ha lasciato la Juventus ufficialmente una settimana fa, ma ad oggi ancora non ha trovato squadra.

In pole position per il suo acquisto continua a esserci l’Inter, che ha messo la ‘Joya’ in attesa da settimane, poiché prima ha bisogno di sfoltire la rosa. Nel frattempo anche la Roma e il Milan sono alla finestra, come l’Atletico Madrid o i club di Premier League. Il giornalista Furio Focolari sulla situazione Dybala ha commentato: “A me continuano a dire che Dybala è tranquillo, perché ha parlato con Marotta. Di certo, non rimarrà senza squadra”.

Dybala attende l’Inter: Roma e Milan in agguato

Tutti vogliono Dybala, ma al momento nessuno ancora è riuscito a prenderlo ufficialmente. L’Inter è sempre in pole position, ma l’attesa potrebbe aprire la porta nuovamente a Milan, Roma e non solo. Il giornalista Romeo Agresti sul futuro di Dybala ha svelato: “Dybala ha l’accordo con l’Inter e i nerazzurri stanno cercando di fare spazio liberandosi di Sanchez e di uno tra Dzeko e Correa. Se poi dovesse tirarsi indietro, allora tutte le possibilità diventerebbero praticabili: la Roma, il Milan, l’Atletico Madrid. Ma finchè l’Inter non fa un passo indietro, non si può arrivare a Dybala”.

L’ex attaccante Roberto Pruzzo invece sullo stesso argomento ha affermato: “Quello che colpisce è la posizione di Paulo Dybala, che si trova praticamente a spasso in questo momento. Rischia di trovarsi tra dieci giorni senza una squadra, questo è paradossale per come era partita la vicenda. Nella posizione di Dybala, non aspetterei ancora”.