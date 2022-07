La Juventus e il ritorno di Morata: ecco cosa è successo

L’Atletico Madrid sta tentando di cedere l’ex bomber della Juve, ma la big d’Europa non è convinta: si aprono nuovi scenari

Dopo un tira e molla forse più mediatico che reale – sembrerebbe che le parti non siano mai state realmente vicine ad un accordo – Alvaro Morata è tornato all’Atletico Madrid. La Juve non ha mai esercitato il diritto di acquisto fissato a 35 milioni, e il centravanti è tornato alla base. A casa di quell’Atletico Madrid che proprio non ne vuole sapere di tenerselo.

Che non ci sia grande feeling – a livello tecnico- tra l’ex attaccante di Chelsea e Real Madrid e il ‘Cholo’ Simeone, è fatto acclarato. Nonostante l’addio di Luis Suarez, il tecnico argentino non ha alcuna intenzione di ‘ripiegare’ sull’iberico per la maglia da titolare al centro dell’attacco. Il giocatore, dunque, è sul mercato. La dirigenza rojiblanca avrebbe anche provato a proporlo ad una big che presto potrebbe restare scoperta nel ruolo, ma l’affare non ha scatenato entusiasmo in seno agli omologhi tedeschi.

Il Bayern rifiuta Morata: lo spagnolo resta in Spagna

La società che avrebbe ‘gentilmente’ declinato l’arrivo di Morata è il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, che si appresta a dare l’addio a Robert Lewandowski, il super bomber ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Il rinnovo col club bavarese è ormai un miraggio, ma il club non intende privarsi del suo giocatore finchè non ci sarà una singola speranza di mantenerlo in rosa. Nessuna possibilità, dunque, che Morata approdi in Bundesliga. Ma cosa succede allora? Che forse, essendo le vie del mercato infinite, potrebbe tornare in auge una clamorosa possibilità.

Se davvero l’Atletico non dovesse ‘parcheggiare’ Morata alle cifre desiderate, proprio la Juventus potrebbe tornare ad essere un’interlocutrice valida per il club spagnolo. Ovviamente l’affare per un nuovo prestito o per un acquisto definitivo dovrebbe essere rivisto al ribasso. Magari a fine mercato. Magari è proprio quello che la Juve aveva già immaginato di poter fare prevedendo il poco mercato attorno al suo ex giocatore…