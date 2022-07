L’Inter incassa 70 miloni: Juve e Milan fanno infuriare Marotta

Il calciomercato dell’Inter vicino ad una clamorosa ed inattesa svolta: arrivano 70 milioni, a gioire sono Juventus e Milan

Un’estate bollente attende le big del nostro calcio. Quando manca poco più di un mese al ritorno in campo per la Serie A 2022/23, sembrano poter arrivare novità importanti per le big: dalla Juventus che ha accolto Di Maria e attende Pogba, fino al Milan ancora fermo ma pronto ad andare con decisione su Charles De Ketelaere.

L’Inter, invece, dopo le firme di Asllani, Mkhitaryan e Lukaku, deve fare i conti con il nodo legato a Paulo Dybala. Serviranno delle uscite, il prima possibile, per sbloccare altri colpi in entrata durante l’attuale sessione di calciomercato. Una situazione difficile, con Beppe Marotta pronto ad un doppio e non troppo atteso sacrificio.

Inter, doppia beffa: firmano con Juve e Milan

Se non dovesse essere Skriniar il big pronto a salutare l’Inter, rimpolpando le casse nerazzurre, allora la dirigenza punterebbe alla cessione di Denzel Dumfries, per circa 40 milioni di euro. Una plusvalenza importante, al pari di un’altra che, in modo abbastanza sorprendente, muterebbe i piani dei meneghini. Quella di Hakan Calhanoglu, il cui sacrificio frutterebbe altri 30 milioni. 70 milioni totali che potrebbero, tuttavia non bastare. Perchè la Juventus sembra decisa ad accelerare per l’arrivo di Gleison Bremer, da tempo priorità per la difesa nerazzurra ed in uscita dal Torino.

Sull’altra sponda del Naviglio, invece, si pianifica il possibile sorpasso nella corsa al cartellino di Paulo Dybala: l’argentino è stanco di attendere la cessione di Sanchez per poter firmare con l’Inter, al punto che l’ipotesi rossonera è destinata a guadagnare terreno già nelle prossime settimane. Un doppio ko terribile per il club di Steven Zhang che rischia di perdere, in un solo colpo, sia due pilastri della rosa di Inzaghi che due dei grandi obiettivi per la stagione 2022/23.

Un’incertezza sul mercato estivo che può costare caro all’Inter: Juventus e Milan sono pronte ad approfittarne.