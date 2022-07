Juventus in pressing: incontro con l’agente di Koulibaly

La Juventus non molla Kalidou Koulibaly e arriva l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente del difensore del Napoli

Il calciomercato della Juventus prosegue leggermente a rilento rispetto agli altri club, visto che ufficialmente ancora non ci sono stati nuovi arrivi per i bianconeri, anche se si aspettano Pogba e Di Maria. Nel frattempo la società juventina non si fa sfuggire le occasioni e torna a mettere il mirino in casa Napoli.

Dopo il noto passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus del 2016, i bianconeri vorrebbero togliere un’altra colonna ai partenopei, ovvero Kalidou Koulibaly. Il centrale ha il contratto con il Napoli in scadenza a giugno 2023 e sarebbe un’occasione importante per molti club europei. Così proprio oggi pomeriggio la Juventus ha deciso di premere sull’acceleratore e il direttore sportivo bianconero, Federico Cherubini, ha incontrato il procuratore di Koulibaly, Fali Ramadani. L’incontro tra le due parti è ancora in corso e potrebbe essere decisivo per definire il futuro del centrale azzurro, con la Juventus in forte pressing per averlo.