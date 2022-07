Juve, ecco l’erede di Alex Sandro: affare da 5 milioni

Ritorno di fiamma per un vecchio pallino della dirigenza bianconera: il giocatore puà arrivare per soli 5 milioni

Angel Di Maria e Paul Pogba sono ormai alle porte. A breve potrebbe addirittura arrivare Nicolò Zaniolo. Insomma il mercato della Juve, partito un po’ a rilento, sta ora regalando delle soddisfazioni agfli inquieti tifosi bianconeri, preoccupati che accanto ai nomi dei primi botti dell’estate non ci fosse accostata la loro squadra.

La costruzione di un rosa vincente però – e il Milan in questo insegna – deve necessariamente passare anche da una politica intelligente su ruoli magari non di grande appeal, ma non meno importanti all’interno di un gioco collaudato. Il problema del laterale sinistro, per esempio, è un nodo aperto alla Continassa. Alex Sandro, col contratto in scadenza nel 2023, è destinato all’addio. Il giocatore sembra aver già dato il meglio di sè nella sua esperienza bianconera. Il club, non essenso interessato ad un prolungamento dell’accordo, vorrebbe cederlo subito.

Juve, l’erede di Alex Sandro viene dall’Olanda

Il profilo giusto, un vecchio pallino della dirigenza bianconera e non solo, potrebbe arrivare dall’Olanda. Il nome di Nicolas Tagliafico, 29enne argentino in forza all’Ajax, è tornato prepotentemente di moda. I Lancieri hanno capito che l’albiceleste non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. E così avrebbero aperto alla cessione.

Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni. Un vero affare, se proporzionato alla resa in campo del giocatore, sempre su buoni livelli di rendimento. Oltretutto, cosa che non guasta, l’argentino avrebbe già dato piena disponibilità al trasferimento, essendo anche praticamente certo del posto da titolare con Max Allegri. L’unico inconveniente è rappresentato dall’interesse che, nelle ultime ore, il Barcellona avrebbe riposto sul calciatore. Xavi ha fatto il nome di Tagliafico come papabile candidato al ruolo che forse verrà lasciato scoperto dall’addio di Jordi Alba.