Zaniolo-Juve: adesso Mourinho ‘scippa’ l’erede ai bianconeri

Con Zaniolo pronto a firmare con la Juventus, la Roma risponde col sorpasso ai bianconeri: Allegri beffato

Il calciomercato estivo è pronto ad infiammarsi con un affare su tutti che sta monopolizzando l’attenzione. Il destino di Nicolò Zaniolo sarà scritto nelle prossime settimane. Oggi il talentuoso fantasista della Roma è arrivato a Trigoria.

Non si è fermato, però, all’ingresso per i soliti selfie e autografi con i sostenitori giallorossi. Un atteggiamento che non è piaciuto ai tifosi romanisti, con Zaniolo che sembrerebbe sempre più vicino ad approdare alla Juventus con il passare delle ore.

Addio Zaniolo: la risposta di Mourinho gela la Juventus

Ecco che, se l’affare tra giallorossi e bianconeri dovesse effettivamente concretizzarsi, indipendentemente da formule e cifre, il club capitolino avrebbe già le idee chiare per l’eventuale erede dell’ex interista. Secondo quanto riferito oggi da ‘Leggo’, il ds romanista Tiago Pinto avrebbe posto le attenzioni in Premier League, a Londra. Fari puntati in casa Chelsea dove uno degli esuberi di Thomas Tuchel potrebbe fare al caso della squadra di Josè Mourinho, proprio per rimpiazzare Zaniolo. Si tratta dello statunitense Christian Pulisic, 23 anni ed in scadenza tra due stagioni con i ‘Blues’. Un pezzo da novanta che accontenterebbe lo ‘Special One’ che conosce bene Pulisic. Lo conosce bene, però, anche la Juventus.

Ed è proprio la ‘Vecchia Signora’ che, paradossalmente, si ritroverebbe beffata. La dirigenza juventina ha sondato il terreno in passato per il classe 1998, salvo poi orientarsi su altri obiettivi. Un intreccio sull’asse Roma-Torino-Londra che può dunque registrare non solo l’arrivo di Zaniolo alla corte di Allegri ma anche l’eventuale assalto dei capitolini per Pulisic.

Nell’ultima stagione, i numeri del romanista rispetto a quelli dello statunitense sono stati leggermente migliori: 42 presenze, 8 reti e 9 assist per Zaniolo; 38 presenze, 8 gol e 5 assist per il gioiello che probabilmente lascerà il Chelsea durante l’estate.