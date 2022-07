L’agente di Bremer è a Milano: cosa sta succedendo

Il grande sogno per la difesa dell’Inter resta Gleison Bremer, che sembra essere sempre più vicino a vestirsi di nerazzurro

Ci sono ancora diversi punti di domanda sulla difesa dell’Inter. I primi riguardano le cessioni: se le voci su un addio di Bastoni paiono essersi momentaneamente placate, quelle che riguardano Skriniar non cessano di girare negli ambiente milanesi. Il PSG punta forte sullo slovacco e Marotta sta tentennando: sembra lui il prescelto per dare aria alle martoriate casse nerazzurre.

Inoltre c’è sempre da monitorare la questione de Vrij. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e in caso di mancato rinnovo questa sarebbe una delle ultime sessioni di calciomercato in cui poter monetizzare la sua eventuale partenza.

Nel mentre, la dirigenza nerazzurra corre ai ripari e non molla la pista Bremer. Il capitano del Torino di Juric resta un obiettivo importante su cui costruire la difesa del futuro, ma l’affare deve ancora andare in porto, sebbene siano ore caldissime.

Bremer, giorni decisivi: colloqui con l’agente

Stando a quanto riporta il giornalista brasiliano Andresinho Marques, l’agente del calciatore sarebbe a Milano in queste ore proprio per trovare un accordo con i nerazzurri. L’arrivo a Malpensa pare sia evento odierno, con la conseguenza che queste sono ore decisive per l’affare.

Sempre secondo Marques, la trattativa è destinata a concludersi positivamente, con Bremer che nella prossima stagione si tingerà di nerazzurro. Al momento, però, non si può darne la certezza assoluta, anche se è evidente che l’affare viaggia positivamente.

Come detto, quindi, toccherà attendere le prossime ore per decifrare qualcosa sul futuro di Bremer. L’Inter resta di certo la squadra in vantaggio: vedremo se il suo agente ruscirà a concludere l’affare a breve o meno.