Juventus a caccia di attaccanti: incontro con gli agenti di due obiettivi

La Juventus prova a chiudere due colpi in attacco: Cherubini incontra i procuratori di Morata e Zaniolo dopo l’agente di Koulibaly

Juventus sempre più scatenata sul mercato: a Pogba e Di Maria potrebbero aggiungersi due colpi per il reparto offensivo: giornata intensa per il direttore sportivo Federico Cherubini.

La Juventus vuole rinforzarsi e rilanciare le proprie ambizioni. Dopo aver chiuso gli affari per portare in bianconero Paul Pogba e Angel Di Maria, i dirigenti della Vecchia Signora sono al lavoro per altri colpi. Detto dell’incontro con Ramadani, agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, in serata il direttore sportivo Federico Cherubini ha incontrato altri procuratori.

In particolar modo, l’uomo-mercato dei bianconeri ha incontrato a Milano gli agenti di Nicolò Zaniolo e di Alvaro Morata, altri obiettivi per il reparto avanzato della formazione bianconera che punta a rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, incontro per Morata e Zaniolo

Il primo colpo che la Juventus vorrebbe piazzare porta il nome di Nicolò Zaniolo. L’attaccante classe ’99, reduce dalla vittoria della Conference League con la maglia della Roma. Legato ai giallorossi da altri due anni di contratto, starebbe spingendo per il trasferimento in giallorosso. Nell’affare potrebbe rientrare anche Arthur, il cui cartellino potrebbe essere girato alla Roma in aggiunta ad un conguaglio economico.

Il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini ha incontrato anche l’entourage di Alvaro Morata, attaccante classe ’92 tornato all’Atletico Madrid. La Vecchia Signora punta a riportarlo all’ombra della Mole e questa volta potrebbe essere trovato l’accordo per un approdo a titolo definitivo del centravanti iberico reduce da dodici reti messe a segno in quarantotto gare ufficiali giocate con la maglia della Juventus tra campionato e coppe.