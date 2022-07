Fuori Ronaldo, dentro Dybala: l’intreccio colpisce l’Inter

Cristiano Ronaldo è infelice e Dybala è stanco di attendere ulteriori sviluppi della vicenda con l’Inter, i nerazzurri verrebbero spiazzati dallo United per due motivi

Sebbene fosse difficile tornare ai livelli di dominio assoluto della scena calcistica mondiale ai tempi del Real Madrid, tutto sommato gli ultimi anni alla Juventus sono stati certamente degni di una minima menzione. Al contrario, il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è stato così strabiliante come molti si aspettavano. In Inghilterra è rimasto a bocca asciutta.

Così, per evidenti difficoltà di adattamento ad uno stile di gioco ben lontano dai propri standard, il fuoriclasse portoghese ha fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi. La possibilità di una sua cessione resta viva – nonostante siano molto poche le realtà che potrebbero permettersi uno stipendio stellare da più di 20 milioni – ma per lo United è una priorità. Nell’eventualità in cui questa priorità dovesse venir meno, CR7 lascerebbe un vuoto sostanziale nel reparto offensivo. Esso potrebbe essere colmato dall’ex compagno di squadra Paulo Dybala. Il fantasista argentino, tra i più succulenti svincolati che il mercato potrebbe offrire al momento, è stanco di attendere l’ennesimo contatto da parte della dirigenza dell’Inter. L’accordo di massima è infatti in stand-by da tempo. Lo United, tuttavia, ha i fari puntati anche su un’altra opzione nerazzurra.

Calciomercato, senza CR7 si apre una doppia strada

Oltre allo svincolato Dybala, il Manchester United non dimentica le gesta dell’ultimo biennio di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. Il calciatore potrebbe seriamente diventare un nuovo obiettivo della dirigenza, l’alternativa al connazionale, qualora venisse ceduto Cristiano Ronaldo. In entrambi i casi il club di Viale della Liberazione patirebbe l’assenza di almeno uno dei due profili, dacché dovevano giocare entrambi sotto lo stesso vessillo. In ogni caso, almeno per il momento, il ‘Toro’ resta a tutti gli effetti parte integrante del progetto. Difficilmente lascerà Milano in questa calda sessione estiva di mercato.