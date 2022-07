Scambio due per uno: la Juve fa tremare Marotta

Il calciomercato estivo entra nel vivo, con la Juventus che prepara una clamorosa beffa ai danni dell’Inter di Inzaghi

Manca ancora più di un mese al ritorno in campo. La Serie A 2022/23 vedrà Juventus, Inter e Napoli provare ad insidiare il dominio dei campioni d’Italia del Milan. Se la squadra di Pioli deve ancora mettere a segno colpi importanti per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano durante l’attuale sessione di calciomercato, diverso è invece il discorso che riguarda nerazzurri e bianconeri.

Da un lato le firme ormai ufficiali di Lukaku, Asllani e Mkhitaryan, dall’altro invece gli imminenti arrivi di Pogba e Di Maria alla corte di Allegri. Ed è proprio all’orizzonte un intreccio che coinvolgerebbe Inter e Juventus, con la ‘Vecchia Signora’ che starebbe pianificando un sorprendente sgambetto ai danni del grande ex Beppe Marotta.

Bremer alla Juve: così Allegri beffa l’Inter

Tra le priorità dei due club vi è certamente la firma di un nuovo grande difensore che possa rinforzare un reparto che in quel di Torino ha già visto l’addio di Chiellini (e quello sempre più probabile di de Ligt). L’Inter, d’altro canto, è destinata a veder partire Skriniar e ha bisogno di un degno erede per l’anno prossimo. Il nome che viene caldeggiato ormai da diverse settimane rimane quello del brasiliano Gleison Bremer, in forza al Torino e nominato miglior difensore dell’ultima stagione di Serie A. E la Juventus è pronta a fare sul serio, provando ad anticipare i nerazzurri con un’offerta che prevederebbe ben due contropartite agli ordini di Ivan Juric.

Da un lato Luca Pellegrini, ormai fuori dai piani di Massimiliano Allegri. Il terzino guadagna però tanto per le società italiane e sta al momento trattando con Fulham e West Ham. L’altra pedina che il ds Cherubini ha intenzione di sacrificare per arrivare a Bremer può essere Filippo Ranocchia. Il centrocampista, dopo la positiva annata in prestito al Vicenza, è finito nel mirino di numerosi club di A: dall’Hellas Verona alla Sampdoria, passando per il Lecce fino, appunto, proprio al Torino.

La società piemontese valuta almeno 40 milioni Bremer: le prossime settimane potrebbero definire il destino del centrale sudamericano.