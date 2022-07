Scambio alla pari per l’erede di de Ligt: la Juve anticipa l’Inter

Con la cessione di de Ligt che si fa sempre più realista, la Juventus sta pensando ad alcuni difensori per il futuro. Tra questi ci sono anche degli obiettivi dell’Inter

Matthijs de Ligt resta una grana importante in casa Juventus. Le voci che lo vogliono distante da Torino si fanno sempre più insistenti, con il Chelsea sempre in pole rispetto a City, United e Bayern Monaco, che però rimangono alla finestra in attesa di capire eventuali risvolti.

Per questo motivo la Juventus sta correndo ai ripari. Il primo nome per il futuro è quello di Gabriel, centrale con il vizio del gol dell’Arsenal. Il brasiliano ha siglato ben cinque reti in stagione, ma soprattutto si è dimostrato una vera e propria rivelazione, prendendo in mano la difesa dei Gunners nelle 35 partite in cui è stato chiamato in causa. Il classe ’97, però, non è l’unico obiettivo nel mirino dei bianconeri.

Juventus, due obiettivi dell’Inter per il dopo de Ligt

Oltre a Gabriel, infatti, non è mai passato di moda il nome di Bremer. L’affare tra Inter e Torino stenta a decollare e il capitano granata è un nome che ad Allegri piace. In particolare è la società che vorrebbe puntare forte su di lui, così da dar continuità al progetto giovani instaurato negli ultimi anni.

Un’alternativa è invece Akanji, in scadenza nel 2023 con il Borussia Dortmund. Anche lui era uno dei papabili sulla lista di Marotta in caso di addio di de Vrij, ma anche la Juventus ci sta pensando seriamente. Un’ipotesi che potrebbe piacere alle ‘vespe’ sarebbe uno scambio alla pari con Weston Mckennie, che ha da sempre diversi estimatori in Bundesliga. L’eventuale esborso cash tra i 25 ei 30 milioni richiesto, così, verrebbe virtualmente azzerrato.