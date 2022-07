Inter, siamo alla stretta finale: rilancio e chiusura

Entro la fine della settimana dovrebbe concludersi uno degli affari più discussi del mercato: c’è il rilancio, la fumata bianca è vicina

Protagonista assoluta di questa prima fase di calciomercato, la rinnovata Inter di Simone Inzaghi procede, da inizio luglio, al ritmo di un’ufficialità al giorno. In relativamete poco tempo ben 4 pedine – più Andre Onana – già acquistato a zero lo scorso inverno – sono andati ad infoltire la super rosa a disposizione del tecnico.

Oltre alla faraonica campagna acquisti però, c’è da pensare anche alle cessioni. Sia per un discorso meramente di cassa- bisogna rientrare almeno in parte degli investimenti fatti – sia per una questione di sovrabbondanza in determinati ruoli. L’affare che sta assumendo i contorni di una telenovela, quello che riguarda la possibile partenza di un big del reparto arretrato – tiene banco da diverse settimane. La chiusura sembra ora vicina, come riporta in data odierna più di un quotidiano italiano.

Skriniar al PSG, ci siamo: c’è il rilancio

Milan Skriniar potrebbe essere il sacrificato di lusso in questa fase di calciomercato. L’interesse del PSG sta assumendo sempre più i contorni di un vero assalto, con piccoli rilanci che sono anche dei test per capire la disponibilità di Marotta a scendere dal prezzo fissato. Che è di 70 milioni rigorosamente cash. Ebbene, come riportato dal ‘Corriere della Sera‘, il rilancio definitvo sarebbe alle porte. Il Ds Luis Campos avrebbe rotto gli indugi, puntando a chiudere entro la fine di questa settimana.

Ne è convinta anche ‘La Gazzetta dello Sport’, che sostiene come al massimo tra 3-5 giorni la trattariva sarà chiusa. Il difensore slovacco si trasferirà a Parigi cin un quinquennale da 7,7 milioni di euro netti più bonus; all’Inter la considerevole somma di 70 milioni di euro, che in parte saranno reinvestiti sul mercato. C’è ancora un certo Paulo Dybala che potrebbe arrivare. E c’è anche il sostituto di Skriniar – uno tra Bremer e Akanji -da regalare a Inzaghi.