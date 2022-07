Lasciano stare l’Inter: 160 milioni per convincere la Juve

La Juventus continua ad essere molto attiva tra acquisti e cessioni: assalto in casa bianconera, Inter messa da parte

Milan Skriniar potrebbe lasciare la società nerazzurra in vista della prossima stagione. Sul difensore slovacco tanti top club d’Europa, ma il Chelsea si è tirato fuori dalla corsa.

Il centrale nerazzurro sarebbe così vicinissimo al PSG, che vorrebbe allestire un reparto arretrato di livello per puntare all’obiettivo finale, che resta la vittoria della Champions League.

Il Chelsea così farebbe sul serio per arrivare al difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, che non sarebbe più felice in bianconero. Già qualche settimana fa sono arrivate dichiarazioni importanti dell’olandese in vista del suo futuro: il suo obiettivo è quello di arrivare tra le prime posizioni per essere protagonista in Champions League. Con la Juventus tutto ciò non è avvenuto nelle ultime stagioni con due quarti posti collezionati in Serie A e con le cocenti eliminazioni in Champions League. Ora de Ligt potrebbe dire addio così all’Italia per sposare un nuovo progetto suggestivo.

Calciomercato, de Ligt verso l’addio da urlo

La Juventus ha chiesto così 100 milioni di euro per dire addio al centrale olandese con il Chelsea molto interessato a lui: nel mirino anche il difensore francese, Jules Kounde, ad un passo già in passato. Così i Blues potrebbero accontentare il centrale bianconero offrendo 60 milioni per cinque anni come ingaggio. Un affare stellare in Serie A con il club inglese sempre molto interessato all’ex Ajax.