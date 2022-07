CMWEB | Monza scatenato, Galliani cala il poker: c’è anche Icardi

Il Monza continua a lavorare costantamente sul fronte mercato: Adriano Galliani vuole provare colpi da urlo in vista della prossima stagione

Galliani proverà ad essere protagonista sul fronte calciomercato per raggiungere una salvezza tranquilla alla prima stagione del Monza in Serie A.

Il Monza vuole allestire una rosa super competitiva dopo la promozione in massima serie. Come appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercatoweb.it, il club brianzolo è scatenato con Matteo Pessina che sosterrà le visite mediche domani. Un altro colpo a centrocampo dopo l’arrivo di Stefano Sensi. Galliani continuerà l’assalto a Candreva per rinforzare le corsie esterne, mentre in attacco è sempre viva la pista che porta all’attaccante del Napoli, Andrea Petagna, ma sulle sue tracce ci sono anche Torino e Sampdoria. Infine, idea suggestiva anche quella del giovane Samuele Birindelli del Pisa con la trattativa che non è ancora chiusa, ma si trova in fase avanzata.

Calciomercato, il Monza pensa in grande

Il sogno in attacco si chiama Mauro Icardi. L’attaccante argentino del Psg non è più felice a Parigi e potrebbe andar via. La sua voglia di riscatto è davvero alta con la volontà di sposare un nuovo progetto della sua carriera. Ci sarebbero stati dei contatti tra Wanda Nara e lo stesso Galliani per provare così un colpo in attacco da applausi per una neopromossa. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni per arrivare ad idee suggestive per il Monza, che vuole raggiungere una salvezza il prima possibile.