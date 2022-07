Arthur e Rabiot per il doppio colpo: tentativo choc della Juve

Arthur e Rabiot sono fuori dal progetto di Allegri. La Juventus sta provando a piazzarli altrove, nell’ambito anche di operazioni in entrata

Come tutti i club, la Juventus deve vendere prima di comprare. I bianconeri provano però a fare le due cose insieme, coi ‘casi’ più spinosi rappresentati da Arthur e Rabiot in attesa di trovare un accordo (che ancora non c’è) con Ramsey per la risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda Arthur, Cherubini e soci stan cercando di piazzarlo alla Roma nell’ambito dell’operazione Zaniolo. Ma un tentativo potrebbero farlo anche con l’Arsenal di Arteta, estimatore della mezz’ala brasiliana. Lo voleva fortemente a gennaio. L’ex Barcellona possibile ‘carta’ per arrivare al connazionale Gabriel, sempre in cima alla lista per la difesa. Per l’eredità di Chiellini, ma a questo punto anche per quella di de Ligt destinato alla cessione, destinazione Chelsea o altro top club.

La Juve può offrire ai ‘Gunners’ una quindicina di milioni di euro più appunto Arthur, legato a ‘La Vecchia Signora’ fino a giugno 2025 con stipendio netto di circa 5 milioni. Il cartellino del classe ’96 ha un valutazione bilancistica sui 45 milioni. La partenza del calciatore cresciuto ed esploso nel Gremio libererebbe spazio al centro, spazio per un regista. E qui la preferenza di Allegri è sempre rappresentata da Jorginho in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Juventus, partenza Arthur ‘apre’ a Jorginho: soldi più Rabiot

Trent’anni compiuti lo scorso dicembre, il Campione d’Europa Jorginho è in uscita dal Chelsea al quale è legato da un altro di contratto da circa 6-7 milioni di euro netti a stagione. I bianconeri potrebbero presentare un’offerta non superiore ai 10 milioni cash, con l’aggiunta di Rabiot, profilo molto gradito a Tuchel.