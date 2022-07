Giallo Leao, è stallo sul rinnovo: nuova richiesta a Maldini

Il Milan e Leao non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo: nuova richiesta da Mendes ma Maldini ha le idee chiare

Rafael Leao è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della recente stagione chiusa con la conquista del 19esimo scudetto della storia milanista. Il club di via Aldo Rossi lo sa bene e, ormai da mesi, sta discutendo del rinnovo del gioiello portoghese con il suo procuratore, Jorge Mendes.

Una situazione che non si è sbloccata e, anzi, dalle ultime indiscrezioni rivelate da ‘Sportmediaset’, rischia di complicare non poco la permanenza di Leao agli ordini di mister Pioli durante l’attuale sessione di calciomercato.

Leao-Milan, rinnovo complicato: Maldini ha già deciso

Il portale sottolinea come Leao, dopo aver rescisso nel 2018 con lo Sporting, è stato condannato (insieme al club per il quale ha poi firmato, il Lille) a pagare ben 19 milioni di euro. Un risarcimento davvero importante, a causa del quale l’attaccante lusitano avrebbe chiesto al Milan un nuovo ingaggio, ancora più elevato: 7 milioni di euro. Il ‘Diavolo’ vuole aiiutare Leao ma resta un’importante divario tra domanda e offerta, al punto che non viene esclusa l’ipotesi cessione.

Attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, il Milan vorrebbe estendere al 2027 il suo nuovo contratto: Leao ha attualmente una clausola da 150 milioni ma per almeno 90, i rossoneri si siederanno a trattare la cessione. Nel caso in cui il giocatore non decidesse di scendere sotto la richiesta di 7 milioni all’anno, allora l’addio potrebbe davvero consumarsi nelle prossime settimane.

L’idea del Milan è chiara, adesso la palla passa a Jorge Mendes: il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da scrivere.