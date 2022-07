Allegri più Agnelli in ogni caso, il futuro della Juventus è segnato: annuncio ufficiale

La Juventus e Allegri sono pronti a iniziare una nuova stagione insieme e arriva la conferma sul futuro del tecnico: presidente decisivo

Il futuro della Juventus si sta costruendo mattone dopo mattone in questa sessione di calciomercato estiva, che per ora ha visto solo uscite dai bianconeri e non entrate. Infatti per ora acquisti ufficiali non ci sono ancora stati per Massimiliano Allegri, che ha l’obiettivo di tornare a vincere dalla prossima stagione.

Ovviamente gli occhi di tutti saranno puntati sempre su Massimiliano Allegri, già criticato a lungo durante la stagione scorsa. Nel frattempo proprio sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus arriva un annuncio in diretta che lo rende ancora più stabile in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Pisani sul futuro di Allegri: “Finché ci sarà Agnelli resterà”

In casa Juventus continua a essere un argomento molto discusso il futuro di Massimiliano Allegri. Il ritorno in panchina non è stato entusiasmante, ma il tecnico è stato comunque confermato sulla panchina bianconera.

Proprio sul futuro del tecnico juventino arriva l’annuncio di Daniele Pisani che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha svelato: “Finché ci sarà Agnelli, Allegri non andrà via, anche se non vincerà. Sono troppo amici. Ed è un grande errore del presidente questo, perché in un top club non possono esistere rapporti d’amicizia, ma solo professionali”. Dunque il posto di Allegri in panchina non sarebbe a rischio, ma arrivano le critiche al presidente juventino.