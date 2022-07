Ai saluti nel 2023: la Juve è dietro l’angolo per 25 milioni

Il portiere dovrebbe cambiare aria dal prossimo anno, su lui è forte la pressione di Bayern, Juventus e Manchester United

Potrebbe non aver fatto la storia del club, ma il suo apporto nelle ultime stagioni è certamente stato di grande levatura. Tanto che non soltanto è il diretto sostituto di Neuer nella ‘Mannschaft’, ma potrebbe diventarlo anche al Bayern Monaco dalla prossima stagione.

Il 2023, insomma, sarà un anno di cambiamenti per Marc André Ter Stegen e quanti vorranno tentare di mettere le mani su di lui. Il Barcellona, innanzitutto, avrebbe intenzione di svoltare la propria rinascita andando a ritoccare anche il reparto difensivo. Pertanto il portierone tedesco potrebbe non arrivare neppure alla fine del contratto, in scadenza nel 2025, per essere ceduto già il prossimo anno. Così da permettere alla società blaugrana di intascare una cifra compresa tra i 20-25 milioni di euro.

Calciomercato, Bayern in pole per Ter Stegen ma segue la Juve

La prima delle pretendenti è certamente il Bayern Monaco, un club che ne conosce alla perfezione le gesta, sulla scia di un Neuer che si avvicina alla ‘fase calante’ (se così si può definire, per un fuoriclasse del suo livello). Il rapporto tra i due club potrebbe persino rafforzarsi grazie al trasferimento – ancora molto probabile – di Robert Lewandowski da una sponda all’altra. Ciononostante, attenzioni speciali anche alla Juventus. I bianconeri si troveranno nella stessa situazione delle altre due rivali: Wojciech Szczęsny potrebbe essere arrivato quasi al termine della sua avventura, per lasciare quindi il posto ad un nuovo partire. Un po’ come fatto già quest’anno dall’Inter con Onana, a scapito di Handanovic.