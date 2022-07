Bufera Zaniolo, tra Roma e Juve divide tutti

Il rinnovato interesse della Juve per Nicolò Zaniolo divide il popolo social: tra romanisti e juventini, sembrano tutti scontenti

Rischia di diventare la telenovela dell’estate. O forse già lo è. Le frizioni tra l’entourage di Nicolò Zaniolo e la dirigenza della Roma sul rinnovo del contratto stanno surriscaldando non poco la situazione, considerando che la Juventus è in agguato. L’interesse per il talento giallorosso risale ad almeno un paio di anni fa, ma forse nelle prossime settimane potrebbero registrarsi delle novità clamorose.

Col contratto in scadenza nel 2024 e il pressing bianconero che si fa sempre più insistente, la dirigenza giallorossa è ad un bivio: vendere subito il giocatore – magari con la formula del prestito oneroso con un riscatto importante – o impuntarsi rischiando che il talento vada via a parametro zero tra due anni? Le indiscrezioni su un’offerta bianconera per la formula già esposta – 10 milioni per l’anno prossimo più 35 milioni per l’acquisto defintivo – non fa impazzire nè i supporters bianconeri nè quelli gallorossi, timorosi di perdere il giocatore. Le reazioni su Twitter testimoniano quanto la questione stia a cuore agli appassionati delle due squadre rivali.

Zaniolo alla Juve, nessuno esulta

Per fortuna il 10 è destinato a Pogba, ci mancava vedere zaniolo col della Juve — Riccardo Pini (@R_Pini_17) July 3, 2022

Se Zaniolo avesse dei problemi la Juve non lo cercherebbe — numero 6 (@massimori321) July 3, 2022

se va alla juve dimostri tutta l’impotenza di un piccolo club, lo vuoi vendere lo mandi all’estero, non ci vuole andare? Pazienza, rimane fino alla fine del contratto come Santon. La Roma deve dare un segnale forte che vale per tutti, altrimenti è oggi Zaniolo domani un altro — Marco Mantovani (@emme1963) July 3, 2022

Sì ma 10 milioni solo quest’anno significa “regalare” un giocatore come Zaniolo alla Juve che è una concorrente per il 4°posto — Clauzinho©🇵🇹🏆2.0 (@Clauzinho3) July 3, 2022