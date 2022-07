Neymar bianconero, pronta la maglia numero 10

Il futuro di Neymar è entrato di prepotenza tra i trend topic del calciomercato, in preparazione la numero 10 bianconera per il brasiliano

I cinque anni al Psg non sono stati particolarmente esaltanti per Neymar. Non tanto dal punto di vista dei numeri individuali, dove comunque si registrano 100 reti totali in 144 presenze complessive, quanto dal punto di vista dei successi effettivi. Non è arrivato per lui, come per tutti i parigini, il trionfo in Champions League, e ora, dopo un lustro, la storia sta prendendo una piega piuttosto tesa.

Luci e ombre per il brasiliano, che non è mai andato oltre le 31 presenze in singola stagione a causa di diversi infortuni. Il che crea un po’ di malumori in Francia e non è un caso che anche Al-Khelaifi, in una fase di forte recessione per il calcio, stia pensando ad abbassare i costi e dunque a liberarsi di alcuni ingaggi pesanti. Il primo indiziato è proprio Neymar, che però avrebbe attivato l’opzione di rinnovo automatico fino al 2027. Una mossa che comunque non esclude il suo addio, anzi. Starebbe pensando all’ipotesi, nonostante i costi notevolissimi, anche la Juventus e in questi giorni si è vociferato persino di un possibile schema di trattativa con il Psg.

Neymar, c’è la 10 bianconera ma non quella della Juventus

In chiave ‘bianconera’, effettivamente delle novità ci sono, ma non si tratta del bianconero torinese. Su Neymar spunta la suggestione Newcastle. Il club inglese avrebbe infatti le potenzialità per pagare al brasiliano il corposissimo ingaggio, e viene ‘invitato’ nel Tyneside dal compatriota Joelinton, che parlando al podcast su Cast FC ha spiegato: “Ney, se ci stai ascoltando, vieni da noi. La maglia numero 10 (attualmente sulle spalle di Saint-Maximin, ndr) ti aspetta!”. E ha aggiunto: “Bruno Guimaraes ha il suo numero, gli chiederò di mandargli un messaggio”.