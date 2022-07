Derby di Manchester per l’attaccante: Juventus e Milan al tappeto

Juventus e Milan hanno nel mirino un attaccante del Bayern Monaco, ma Manchester City e United si inseriscono nella corsa

Nella stagione appena terminata Juventus e Milan non sono state dirette avversarie per un obiettivo comune, poiché i bianconeri si sono fermati al quarto posto, mentre i rossoneri sono arrivati a vincere lo scudetto.

L’obiettivo in comune però i due top club italiani sembrerebbero avercelo in questa sessione di calciomercato estiva. Sia Juventus che Milan infatti sembrerebbero osservare con interesse il profilo di Serge Gnabry. A rovinare i piani delle italiane però potrebbero essere le due squadre di Manchester, United e City, pronte a darsi battaglia per l’attaccante.

Calciomercato, Guardiola e Ten Hag si sfidano per Gnabry: Juve e Milan KO

Continua a essere un’incognita il futuro di Serge Gnabry al Bayern Monaco. Il club tedesco vorrebbe tenerlo, ma l’attaccante, con contratto in scadenza nel 2023, ha per ora rifiutato il rinnovo. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Juventus e Milan, col Bayern Monaco che inizia a pensare che per 35 milioni potrebbe lasciar partire il tedesco.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ però, anche il Manchester United e il City si starebbero sfidando per Gnabry. Dunque per Juventus e Milan la pista che porta al tedesco potrebbe complicarsi ulteriormente.