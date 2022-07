La Juve tenta Koulibaly: richiesta choc del Napoli

Il futuro di Kalidou Koulibaly è sempre in bilico: il difensore del Napoli potrebbe anche dire addio, la Juventus ci prova

Saranno giorni bollenti in casa bianconera tra acquisti e cessioni da urlo: Koulibaly è sempre nel mirino della Juventus che vorrebbe rinforzare la retroguardia in caso di addio di de Ligt.

La compagine bianconera ha seguito a lungo il centrale senegalese, Kalidou Koulibaly, con una proposta sulla base di 7 milioni di euro per quattro anni arrivando così a 28 milioni lordi circa. La richiesta del Napoli per il centrale azzurro si aggira intorno ai 60 milioni, mentre ci sarebbe anche il Chelsea sempre molto interessato al difensore con la sfida a distanza con il centrale olandese dei bianconeri de Ligt.

Le novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane con la possibilità di essere sempre all’altezza della situazione. Idee entusiasmanti in vista del futuro per puntellare le rose a disposizione.

Calciomercato Juventus, de Ligt verso l’addio

Il malcontento in bianconero per de Ligt nasce già da diverse settimane con dichiarazioni infuocate. Così il centrale olandese potrebbe lasciare Torino per sposare nuovi progetti entusiasmanti. L’idea del difensore della Juventus è quella di puntare sempre ai vertici del calcio mondiale raggiungendo anche le possibili finali di Champions League. Il progetto bianconero ha subito dei rallentamenti con due quarti posti collezionati nelle ultime stagioni. I prossimi giorni potrebbero arrivare schiarite per quanto riguarda il futuro dei due migliori difensori d’Europa, de Ligt e Koulibaly.