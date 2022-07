Futuro Dybala, ‘sorpresa’ italiana: ecco cosa succede

Il destino di Paulo Dybala non è stato ancora tracciato: arriva un’ipotesi clamorosa per la prossima squadra della ‘Joya’

L’estate calcistica ha già regalato non poche sorprese, per quanto riguarda l’attuale sessione di calciomercato. Da Pogba e Di Maria che vestiranno la maglia della Juventus, salvo clamorose sorprese.

Ai colpi già consolidati dall’Inter con l’approdo di Asllani, Lukaku e Mkhitaryan nelle scorse ore. Uno dei grandi protagonisti, svincolato dopo l’addio alla Juventus ed ancora incerto sul suo futuro, è chiaramente Paulo Dybala.

De Laurentiis pensa a Dybala: la situazione è chiara

Un profilo che ingolosisce diversi club, soprattutto italiani. L’Inter in primis, che ha discusso in più occasioni con con Antun del possibile approdo dell’argentino alla corte di Inzaghi. Ci ha pensato la Roma così come il Milan ma, adesso, spunta ancora un’altra pista che avvicinerebbe Dybala al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro, come viene riportato da ‘Calciomercato.it’, ha effettuato alcuni sondaggi per capire l’eventuale fattibilità dell’affare: un’operazione praticamente impossibile, per i costi dell’ingaggio (Dybala chiede non meno di 6-7 milioni netti a stagione).

Il Milan rimane una suggestione intrigante ma al momento abbastanza lontana. La realtà dei fatti è che la ‘Beneamata resta in pole position per l’ex juventino. C’è un patto stretto da tempo con Beppe Marotta che intende aspettare ancora la ‘Joya’.

Le prossime settimane potrebbero dunque regalare novità importanti: il futuro di Dybala sta per essere scritto.