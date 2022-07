UFFICIALE Monza, ecco il colpo dalla A: arriva Sensi in presitto

Ennesimo colpo di mercato per lo scatenato Monza: il club ha annunciato l’arrivo in prestito di Stefano Sensi dall’Inter

Il Monza fa veramente sul serio. Dopo aver annunciato Andrea Ranocchia – arrivato a parametro zero – e la coppia Alessio Cragno e Andrea Carboni dal Cagliari, il club brianzolo mette a segno un altro colpo di mercato.

“Stefano Sensi è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023“, si legge sul sito ufficiale del club brianzolo. “Nato a Urbino il 5 agosto 1995, cresce nelle giovanili del Cesena, che lo gira in prestito al San Marino, dove fa il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2013-14 in Lega Pro. Nell’estate 2015 torna al Cesena ed esordisce in Serie B dove si mette in mostra, collezionando 32 presenze con 3 gol“, prosegue la nota.

Sensi al Monza, il comunicato UFFICIALE del club

“In due stagioni e mezza a Milano veste la maglia dell’Inter per 52 partite, facendosi apprezzare anche per la sua duttilità, che lo porta a ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e trequarti. Nel gennaio 2022 approda alla Sampdoria in prestito, e anche a Genova va in rete all’esordio, contro il Sassuolo. Dopo l’esperienza in blucerchiato, Sensi è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Monza.

Benvenuto Stefano“, conclude il comunicato.