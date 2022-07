Non solo Juve per Neymar: clamorosa suggestione italiana

Aria di rivoluzione senza precedenti in casa PSG: col tecnico Pochettino sempre più vicino all’addio, anche alcune stelle potebbero lasciare

Era nell’aria da tempo, forse addirittura dal giorno dopo della cocente eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid: il tecnico Mauricio Pochettino è vicino all’addio. La rivoluzione francese iniziata con l’allontanamento del Dg Leonardo prosegue dunque con la separazione dall’allenatore argentino, in procinto di essere sostituito da Galtier.

I cambiamenti però non sembrano dover finire qui. Già alcune indiscrezioni dei giorni scorsi riferivano di un possibile addio di Neymar Jr., che sarebbe stato proposto alla Juventus. La grande attività del Ds Luis Campos sul mercato italiano – Scamacca, Milinkovic-Savic e sopratuttto Skriniar sono finiti nel suo mirino – fanno del club transalpino uno dei più attivi sul fronte delle entrate. Non mancherebbero però altri clamorosi sviluppi per quello che riguarda le partenze eccellenti.

Neymar, doppia pista italiana: clamorosa lotta Juve-Milan

A margine di un discorso che non escluderebbe la clamorosa rinuncia a Leo Messi per la prossima stagione, il portale Footmercato.net ha lanciato un’altra indiscrezione che coinvolge da vicino due big del nostro campionato. L’oggetto del desiderio, del contendere, è sempre la stella brasiliana ex Barcellona, che sarebbe stato messo ‘in lista di trasferimento’. La novità riguarda i due club che sono in piena corsa per il suo acquisto.

Secondo il sito francese ora ci sarebbe anche il Milan, oltre alla Juventus, tra le società in lizza per l’acquisizione del fenomeno brasiliano. Il club francese sembra davvero voler fare piazza pulita di un certo tipo di ‘politica delle stelle’ avviata da qualche anno a questa parte. E che non ha ancora regalato il sogno per il quale era stata avviata: la conquista della Champions League, ovvero l’ossessione del patron Al-Khelaifi. All’orizzonte spunta dunque una possibile battaglia di mercato tra Cherubini e Maldini per uno dei giocatori più in vista dell’intero panorama calcistico mondiale. Ne vedremo delle belle….