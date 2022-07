L’Inter prova il colpo in difesa: sorpassata la Juventus

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: colpo in difesa, spiazzata la Juve

La società nerazzurra non vuole lasciare nulla al caso e cercherà di essere protagonista in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi di Lukaku e Asllani, l’Inter potrebbe dire addio a Milan Skriniar visto il forte interessamento del PSG.

Come svelato dal portale “Transfermarkt.ch” l’Inter sarebbe interessata a Manuel Akanji, centrale svizzero del Borussia Dortmund che non intende rinnovare il suo contratto con il club tedesco, in scadenza nel 2023. Finora nessuno aveva mostrato tanto interesse per il difensore svizzero, ma la società nerazzurra si sarebbe mossa nelle ultime ore per pensare ad un possibile rinforzare in caso di addio di Milan Skriniar, che sarebbe ad un passo dal PSG.

Calciomercato, Akanji per la difesa di Inzaghi

Pochi giorni ancora, poi si partirà per il nuovo ritiro targato Simone Inzaghi. Colpo da urlo in attacco con il ritiro di Romelu Lukaku, ma ora potrebbe cambiare qualcosa nel reparto arretrato. Milan Skriniar sarebbe così l’indiziato numero uno a lasciare Milano, mentre Alessandro Bastoni, seguito a lungo dalle big d’Europa, sarà confermatissimo al centro della difesa dell’Inter.

In caso di addio del difensore slovacco, l’Inter potrebbe pensare così al centrale svizzero che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Borussia Dortmund, in scadenza nel giugno 2023. Un’idea suggestiva per rinforzare il reparto difensivo di Simone Inzaghi, che non vede l’ora di tornare al lavoro dopo lo Scudetto sfumato nell’ultima stagione in cui c’è stata la vittoria del Milan.