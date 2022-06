Juventus, sogno Neymar: via libera che esclude i bianconeri

Neymar potrebbe fare presto le valigie e lasciare il PSG. La Juventus sogna il brasiliano ma arriva un via libera che mette i bianconeri KO

È l’estate dei grandi addii e ce ne siamo accorti. Dopo il passaggio di Haaland al Manchester City e il futuro di Lewandowski in bilico, anche un altro top player potrebbe presto lasciare la sua squadra, ovvero Neymar. L’attaccante brasiliano infatti sembrerebbe pronto a dire addio al PSG, dopo che qualcosa con la società sembrerebbe essersi rotto.

Il brasiliano al momento è ovviamente osservato da diversi club, tra cui la Juventus che sogna un colpo in stile Cristiano Ronaldo. A rovinare i sogni bianconeri però potrebbe essere l’arrivo di un via libera decisivo per il futuro di Neymar.

Calciomercato Juventus, Xavi dà il via libera per Neymar: possibile ritorno al Barcellona

Le follie fatte dal PSG per acquistare Neymar nel 2017 le ricordiamo tutti, quando pagarono 222 milioni per strappare il brasiliano al Barcellona. Adesso però Neymar potrebbe essere uno dei nomi illustri in uscita proprio dal club francese. Anche la Juventus sogna il colpaccio brasiliano come fece con Ronaldo, ma per il momento in vantaggio potrebbe essere un altro club.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tv3’, il tecnico del Barcellona, Xavi, avrebbe dato il via libera per il ritorno di Neymar in blaugrana. Il colpo per i catalani al momento sarebbe economicamente difficile, ma comunque accoglierebbero volentieri il ritorno del brasiliano. Dunque la Juventus potrebbe vedere sfumare il sogno, con il Barcellona pronto a un romantico ritorno a casa.