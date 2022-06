La priorità del Psg è in Serie A: Juventus e Inter alzano bandiera bianca

Sia Juventus che Inter rimangono nuovamente a bocca asciutta per colpa del PSG: la priorità dei parigini è in Serie A

Sono anni ormai che il PSG la fa da padrone nel calciomercato internazionale. I parigini infatti dall’arrivo del presidente Al Khelaifi hanno investito tanto in nuovi innesti dal valore importante, come Messi o Neymar. I parigini però non si accontentano e cercano sempre di assicurarsi il meglio in circolazione.

Questa volta per il club francese il meglio potrebbe essere rappresentato da un giocatore della Serie A che è stato messo nel mirino da diversi club, in particolare dalla Juventus e dall’Inter in Italia. Per i parigini sarebbe la priorità per costruire il nuovo attacco per la prossima stagione.

Il PSG vuole Scamacca, è la priorità per l’attacco: Juventus e Inter KO

Gianluca Scamacca è senza dubbio stato una delle sorprese più belle del campionato di Serie A da poco terminato. Il bomber del Sassuolo nella scorsa stagione ha collezionato 18 gol in 38 partite giocate, attirando l’attenzione di molti top club, tra cui Juventus e Inter, che se lo contendono da mesi.

A superare tutti però in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe essere il PSG. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, la priorità per l’attacco dei parigini sarebbe proprio l’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca. Luglio secondo il sito francese potrebbe essere il mese giusto per il passaggio del bomber a Parigi, che metterebbe definitivamente al tappeto Juventus e Inter.