Asensio spiazza Milan e Juve: così cambia tutto

Il futuro di Marco Asensio è vicinissima ad un’inattesa svolta: così cambia tutto, Milan e Juventus sono avvisate

Non è un mistero che Marco Asensio sia stato e resti tutt’ora uno dei nomi più chiacchierati nel panorama del calciomercato estivo. Il Milan lo tallona da tempo, piace anche alla Juventus così come alle big di Premier League. In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità importanti sul futuro del 26enne di Palma di Maiorca.

Il direttore di ‘Ok Diario’ Eduardo Inda, intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito’ ha fatto il punto su quello che molto probabilmente sarà il futuro di Marco Asensio. Il fantasista di Ancelotti rimane in scadenza il 30 giugno 2023 con il Real Madrid e continua a non voler rinnovare alle cifre (al ribasso) proposte dal club di Florentino Perez.

Milan: Asensio cambia idea

Adesso, però, Asensio starebbe seriamente valutando la possibilità di restare alla corte di Ancelotti almeno per un’altra stagione. Per dimostrare il suo valore dando continuità al legame importante con le ‘Merengues’ ma non solo. Tra un anno sarebbe svincolato e potrebbe approfittare di un ricco bonus alla firma, per il nuovo club che lo accoglierà nell’estate 2023. D’altro canto, però, Florentino Perez è categorico. O Asensio rinnova alle cifre proposte, o l’addio immediato resta l’unica possibilità. Le cessioni di Asensio e Ceballos dovrebbero ammorbidire gli esborsi già registrati per Rudiger e Tchouameni.

Il Real Madrid ha già fissato il prezzo del cartellino dello spagnolo: per 30 milioni, potrebbe partire. Il Milan rimane in pole position, è il club che più si è avvicinato al gioiello maiorchino ma senza riuscire a concludere l’acquisto. C’è anche l’Arsenal alla finestra, così come Asensio è stato accostato nei mesi scorsi alla Juventus.

Adesso, però, può sfumare tutto: il giocatore vuole arrivare a scadenza contrattuale, vanificando i tentativi di Maldini per regalarlo subito a Pioli in vista della prossima stagione.