Il rinnovo non arriva: Milan e Juventus alla finestra

Si può riaccendere la pista per un obiettivo di Milan e Juventus: il rinnovo di contratto continua ad essere un rebus

In costante ricerca di occasioni, le big di Serie A potrebbero pensare di tornare su un vecchio pallino. Un top player in scadenza 2023, infatti, non ha ancora trovato l’intesa con il club: il suo destino sembra lontano dalla Spagna.

Stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante del Barcellona. Stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, infatti, l’olandese e i blaugrana sono ancora molto distanti da un accordo, nonostante un incontro tra le parte avvenuto lunedì. La situazione finanziaria della società di Laporta non può che tenere aperte tutte le possibilità, specialmente per quanto riguarda un giocatore arrivato a parametro zero e che genererebbe plusvalenza totale.

Sebbene Depay sia un po’ uscito dalle orbite italiane, non è detto che la posta non possa riaccendersi. I due club che potrebbero pensare a lui sono Milan e Juventus.

Depay, futuro in bilico: occasione per la Serie A

Per motivi diversi, un giocatore del suo livello potrebbe fare molto comodo in Italia. La Juventus, dopo i colpacci Pogba e Di Maria – ancora in via di definizione -, dovrebbe trovare un altro giocatore offensivo che prenda virtualmente il posto di Alvaro Morata, destinato a ritornare all’Atletico Madrid. Depay, partendo da sinistra, potrebbe essere un nome che scalda la piazza, anche se al ritorno di Chiesa per Allegri ci sarebbe molta abbondanza nel reparto.

Il Milan, di contro, è sempre alla ricerca di un trequartista titolare per il futuro. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono diversi nomi, da Raspadori a De Ketelaere, da Noa Lang a Marco Asensio. Tutti, però, hanno un costo del cartellino di non poco conto e Depay, con il suo contratto in scadenza, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante.

Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno aggiornamenti su questo fronte e se Milan e Juventus decideranno o meno di tornare su Depay.