Napoli, l’agente esce allo scoperto: “C’era l’accordo con la Juventus”

Clamoroso retroscena di mercato sul calciatore del Napoli: l’agente aveva già trovato l’accordo con gli acerrimi rivali della Juventus

Le infinite vie del calciomercato spesso celano grandi non-detti. Altre volte, invece, semplicemente si viene a conoscenza in un secondo momento di alcuni retroscena incredibili che avrebbero potuto ribaltare completamente la visione dei tifosi.

È il caso del nuovo gioiello del Napoli Kvaratskhelia, talento georgiano acquistato dopo l’addio del capitano Lorenzo Insigne. Il suo agente Mamuka Jugeli è uscito allo scoperto durante un’intervista al canale Youtube ‘Nobel’, rivelando come il suo assistito fosse ad un passo dalla Juventus e che solo un elemento ha reso impossibile l’effettiva conclusione dell’affare.

Kvaratskhelia era ad un passo dalla Juventus: la rivelazione di Mamuka Jugeli

Ecco le parole dell’agente di Kvaratskhelia. “C’era un pre-accordo con la Juventus, ma tutto è saltato quando Paratici ha salutato i bianconeri: se Fabio non se ne fosse andato – spiega Juegli -, Kvaratskhelia oggi sarebbe un giocatore della Juventus“.

Un’indiscrezione che ha del clamoroso e che un domani potrebbe suonare come una beffa per la Vecchia Signora. L’agente, poi, ha continuato: “Paratici avrebbe voluto portarlo anche in Premier League al Tottenham, ma solo con la formula del prestito e a noi non interessava”.

Infine, Jugeli ha svelato di aver avuto contatti anche con un altro top club di Serie A, il Milan. “Abbiamo avuto contatti anche con Massara, il direttore sportivo del Milan, ma solo il Napoli era realmente interessato e ha fatto un’offerta concreta”.