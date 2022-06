Dal Liverpool alla Juventus, nuovo scambio con Rabiot

Non solo Naby Keita dal Liverpool: ecco il possibile tentativo della Juventus sfruttando la carta Rabiot. Tutte le cifre e i dettagli

Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza anche del possibile addio alla Juventus di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, ad un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe lasciare i bianconeri in estate e ha mercato soprattutto in Premier League.

Al termine della stagione, dal ritiro della sua Nazionale, il francese si è espresso così sul suo futuro: “Non ne ho parlato con il club. Cerco di restare concentrato sulla Nazionale e lascio fare al mio agente. Sono sotto contratto con la Juve e nulla mi indica che lascerò. Per quanto riguarda il Mondiale, non avrebbe nulla a che fare con la mia decisione. Non influenzerebbe la mia scelta”. La Juventus, in ogni caso, non ritiene l’ex PSG incedibile e dalla Premier un’altra big avrebbe messo gli occhi sul giocatore.

Calciomercato Juve, tentativo in casa Liverpool

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, che confermano le anticipazioni di Calciomercatoweb.it, Juventus e Liverpool starebbero pensando ad uno scambio tra Rabiot e Naby Keita. Entrambi sono in scadenza nel 2023 e valutati circa 20 milioni di euro. Nei discorsi coi ‘Reds’, però, non è nemmeno da escludere che la società bianconera possa fare un tentativo per Firmino, anche lui in scadenza di contratto nella prossima stagione ma valutato almeno 30-35 milioni di euro, provando a sfruttare la carta Rabiot. L’asse Torino-Liverpool resta da monitorare.