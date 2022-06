Dalla Premier grazie a Rabiot: spunta lo scambio

La Juventus non si ferma ed è pronta a lasciar partire Adrien Rabiot: spunta la possibilità di uno scambio in Premier League

La stagione della ‘Vecchia Signora’ si è conclusa con un’amara delusione: zero trofei, non accadeva da dieci anni, ed il solo accesso alla fase a gironi della prossima Champions League che non può bastare. Ecco perchè in casa Juventus c’è tutta l’intenzione di puntare ad un rilancio immediato, rinforzando pesantemente la squadra di Allegri nell’attuale sessione di calciomercato.

In tal senso, le uscite coincideranno con le entrate ed uno dei profili che quasi sicuramente saluterà la Torino bianconera è quello di Adrien Rabiot. Ad un anno dalla scadenza, dunque, l’ex PSG può approdare in Premier League.

Juventus, Rabiot a Liverpool: scambio con Klopp

Rabiot, il cui stipendio da 7 milioni netti pesa non poco sulle casse bianconere, nella prossima stagione potrebbe giocare con la maglia del Liverpool. Dall’Inghilterra continuano ad arrivare voci sull’interesse dei ‘Reds’ per il centrocampista classe ’95. Ed è per questo motivo che spunta l’ipotesi scambio con un profilo analogo in casa Liverpool.

A fare il percorso inverso, approdando in Serie A alla corte di Massimiliano Allegri, potrebbe essere Naby Keita. Anche lui, 27 anni ed in scadenza tra dodici mesi come Rabiot, rappresenterebbe un profilo interessante per la mediana juventina, oltre all’imminente approdo di Pogba.

Uno scambio alla pari, sulla base di circa 20 milioni come valutazione di entrambi i giocatori, pronti a cambiare maglia: Rabiot al Liverpool può regalare Keita alla Juventus.