Inter, la promessa ufficiale di Lukaku a Zhang: “Qui per questo”

Grande accoglienza per Romelu Lukaku a Milano, nel giorno del suo ritorno all’Inter: arriva la promessa ufficiale del belga a Steven Zhang

Quest’oggi, nella Milano sponda nerazzurra, di entusiasmo ce n’è da vendere a quantità industriali. Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è finalmente realtà. In mattinata, dopo essere sbarcato in città intorno alle 6:30 all’aeroporto di Linate, l’attaccante belga ha completato l’iter delle visite mediche.

Dopodiché, nel corso del pomeriggio, si è recato presso gli uffici della sede della ‘Beneamata’ per firmare il nuovo contratto. Ad accoglierlo tantissimi tifosi, che gli hanno dimostrato tutta la propria gioia nel rivederlo.

Inter, promessa di Lukaku a Zhang

Adesso il centravanti non vede l’ora di tornare a disposizione di mister Simone Inzaghi e lasciarsi alle spalle il periodo buio al Chelsea vissuto nell’ultima stagione. Non poteva mancare, inoltre, il bentornato da parte del presidente Steven Zhang. Sulla pagina Instagram ufficiale dei lombardi è apparso poco fa un video raffigurante il numero uno del club insieme a Lukaku. La punta, su richiesta del patron, ha promesso che segnerà tanti gol tra le mura di San Siro: “Sono qui per questo“. Zhang, poi, ci ha tenuto a ringraziare il bomber “per essere tornato“. E Lukaku ha prontamente risposto: “Sono molto contento, grazie per la fiducia“.