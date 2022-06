Napoli più lontano: è corsa a tre per Bernardeschi

Lo ‘svincolato di lusso’ Bernardeschi fa gola a tre diverse realtà ma restano salde le difficoltà per una eventuale firma, ecco perché

Federico Bernardeschi lascerà ufficialmente la Juventus in concomitanza con la scadenza di contratto prevista domani, 30 giugno 2022. Così facendo diventerà uno dei calciatori svincolati più preziosi del panorama calcistico italiano, se non internazionale in buona parte.

E fa specie come uno come lui non abbia ancora un’idea precisa di dove poter andare a scrivere la storia. In realtà non è tanto una questione di destinazioni, quanto di scelte personali relative alle richieste d’ingaggio da muovere ad un’eventuale realtà interessata e soprattutto di rendimento nel corso dell’ultima stagione. Con il Napoli che si è lentamente defilato dal suo profilo, in pochi sarebbero disposti ad accollarsi il peso di 4 milioni di euro netti di stipendio all’anno senza avere la certezza che possa incidere nella stagione seguente.

Calciomercato, Milan e Roma osservano Bernardeschi

Considerato uno dei flop del mercato bianconero degli ultimi anni (sono stati spesi 40 milioni nel 2017, ora esce a parametro zero) Bernardeschi è adesso senza squadra. Milan e Roma avrebbero lanciato qualche occhiata di riguardo nei confronti dell’agente, ma è ancora troppo flebile per poter dire che ci sia un contatto vero e proprio. Da un lato Pioli troverebbe un rinforzo versatile per fare turnover, dall’altro Mourinho avrebbe un innesto in più per la fascia destra. Soprattutto dopo l’uscita di scena di Zaniolo. In entrambi i casi resta da soppesare l’ingaggio: al netto di un piccolo taglio, una delle due potrebbe seriamente avvicinarsi.