L’ex compagno ‘chiama’ Neymar: la Juve è avvisata

La Juventus sogna l’acquisto di Neymar, che potrebbe dire addio al Paris Saint Germain durante questa estate: ‘chiamata’ dall’ex compagno

Calciomercato tra sogno e realtà. Sì, perché la sessione di trasferimenti, specialmente quella estiva, è fatta anche di desideri impossibili o forse solo apparentemente irrealizzabili. In questo marasma di notizie, le voci si rincorrono all’impazzata ed è difficile selezionare bene tutto il materiale d’informazione che viene sottoposto alla nostra attenzione. Ma sognare è un diritto e molta gente non vuole, giustamente privarsene.

Basti pensare al Cristiano Ronaldo, accostato a più riprese alla Roma di Jose Mourinho, che lo aveva allenato ai tempi del Real Madrid. Nonostante le varie smentite, gran parte dei tifosi giallorossi sono in trepidazione e come potrebbe essere altrimenti quando entrano in gioco profili di tale portata. Ne sanno qualcosa anche la Juventus e i suoi sostenitori, nelle cui menti aleggia da un po’ di tempo la clamorosa suggestione Neymar. L’esterno brasiliano pare sia vicino al punto di rottura col Paris Saint Germain e starebbe valutando di cambiare aria prossimamente. I parigini, dal canto loro, non ripongono più grande fiducia nella loro stella e non è da escludere che decidano perfino di dare via in prestito il calciatore.

Calciomercato Juventus, Thiago Silva ‘chiama’ Neymar

La ‘Vecchia Signora’ non può che essere attratta da una situazione simile, ma l’operazione è comunque estremamente complicata. L’ingaggio monstre da circa 40 milioni di euro rende l’affare altamente improbabile ovviamente, pure nel caso il club francese partecipasse al pagamento dello stipendio. A rendere la strada ancora più in salita, inoltre, ci pensa Thiago Silva.

Il connazionale di Neymar, nonché ex compagno al PSG, si è così espresso sul futuro del classe ’92: “Deve venire al Chelsea – ha dichiarato il difensore a ‘TNT Sports Brasil’ -. Se se ne va, deve venire qui. Non c’è più bisogno di parlare delle sue qualità. Poi è un grande amico. Per adesso non so nulla, ma spero che accada“. Parole che non lasciano ad ulteriori interpretazioni. La Juventus, nel frattempo, è probabile che continuerà ad osservare da lontano la vicenda, così come i suoi tifosi. Sognare è bello, finché si può.