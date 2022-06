Allegri ha la sua freccia: colpo internazionale per la fascia

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere gli occhi su Nordi Mukiele, terzino destro del Lipsia: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri sta cercando di costruire una squadra che possa essere decisamente più forte rispetto all’organico della scorsa stagione che, per diversi motivi legati anche alla gestione tecnica, ha accumulato diverse delusioni, soprattutto le due finali, Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La Vecchia Signora vuole tornare ai vertici del calcio italiano e riuscire a sfatare la maledizione degli ottavi di finale di Champions League. Per riuscire e centrare questi obiettivi i bianconeri hanno chiuso per gli arrivi di Angel Di Maria, esterno argentino che si unisce a parametro zero, così come Paul Pogba, centrocampista francese precedentemente in scadenza di contratto con il Manchester United. Serviranno inoltre giocatori che possano rinforzare le batterie dei terzini, sia a destra che a sinistra. Sono questi gli obiettivi che la Juventus si è prefissata per questa, decisiva, estate di calciomercato in vista di quella che sarà un’annata importantissima.

In quest’ottica, attenzione ad alcuni nomi che arrivano dal calcio estero, in particolare dal campionato tedesco. Stiamo parlando di Nordi Mukiele, terzino destro del Lipsia. Il giocatore di nazionalità francese è un titolare della squadra della Red Bull, è un classe 1997 ed ha già una certa esperienza in Champions League.

Calciomercato Juventus, occhi su Mukiele: ecco come può arrivare

Nordi Mukiele potrebbe essere il nome giusto per la fascia destra. Il giocatore francese ha il contratto in scadenza con il Lipsia nel 2023 ed una valutazione in sede di calciomercato di circa 20 milioni di euro. La durata breve dei termini con la società tedesca potrebbe portare anche ad un possibile sconto nel caso dovesse aprirsi una vera e propria trattativa con la Vecchia Signora.