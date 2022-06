Il Milan dimentica Botman: affare a sorpresa per la difesa

Il Milan, ormai sfumato Sven Botman, punta ad un altro difensore: il nome sorprendente per i rossoneri

Inseguito per mesi, ritenuto ormai rossonero, eppure Sven Botman alla fine ha detto sì al Newcastle. Ieri l’ufficialità del trasferimento del difensore olandese al club di Premier League, un passaggio che negli ultimi giorni era ormai divenuto certo.

Certa è anche la necessità da parte del Milan di dover acquistare almeno un rinforzo per la retroguardia di Pioli. Con Romagnoli che andrà via, Kjaer ancora alle prese con l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per tutta la seconda parte di stagione, i rossoneri non possono non intervenire nel reparto arretrato.

Da Acerbi a Theate, passando per Diallo e Hincapié, di nomi non ne mancano ed ora se ne aggiunge un altro. A rivelarlo è Ekrem Konur su Twitter.

Calciomercato Milan, piace Raul Gustavo

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Raul Gustavo, 23 anni, difensore brasiliano in forza al Corinthians. Il giovane sudamericano è legato al club di San Paolo da un contratto fino al 2024 ed ha una valutazione decisamente accessibile: portarlo in Italia potrebbe costare appena tre milioni di euro.

Raul Gustavo ha impressionato nelle ultime uscite con la maglia del Corinthians: per lui 20 presenze e due reti. Un rendimento importante per il 23enne centrale difensivo, mancino, che potrebbe arrivare in Italia e mettersi a disposizione di Pioli. E’ lui il nome nuovo per la retroguardia del Milan.