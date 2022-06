Skriniar e altri due: maxi affare Inter in Premier

Dopo le firme di Lukaku e Asllani, in casa Inter il focus si sposta sulle cessioni. Skriniar potrebbe non essere il solo a partire

Lukaku e Asllani hanno firmato, aspettando passi in avanti per Dybala l’Inter può ora focalizzarsi sulle cessioni. La grande in assoluto, quella di Skriniar al Psg, senza escluderne un’altra. O altre due, perché serve chiudere il mercato con un attivo di 60-70 milioni e Suning non può mettere mano al portafogli.

Skriniar è diretto al Paris Saint-Germain, i contatti tra le parti sono sempre più serrati. L’Inter punta a ripetere l’operazione Hakimi, ovvero a incassare almeno 70 milioni di euro, pure con qualche bonus facilmente raggiungibile. Partito lo slovacco, Marotta e soci andranno a chiudere Bremer col quale c’è da tempo un accordo totale. In difesa può dire addio anche de Vrij, in scadenza fra un anno. Per l’olandese restano vive le piste Manchester United e Chelsea, col quale è stato chiuso l’affare Lukaku. In verità i ‘Blues’ sono molto interessati pure al connazionale Dumfries, che Inzaghi non vuole assolutamente perdere.

Calciomercato Inter, Alonso contropartita per de Vrij-Dumfries

Per la coppia de Vrij-Dumfries, il club londinese potrebbe arrivare a offrire 35 milioni di euro cash più una contropartita tecnica. Nella fattispecie Alonso, come il centrale nerazzurro in scadenza fra un anno. Il 31enne spagnolo piace da tempo ad Ausilio e soci, tuttavia per de Vrij e Dumfries valuterebbero solo proposte interamente cash e non inferiori ai 50-55 milioni.