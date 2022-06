CMWEB | La Roma e Zaniolo hanno la stessa idea: decisione presa

La Roma e Zaniolo hanno già la stessa idea sul futuro del calciatore: Juventus pronta all’assalto

La Roma valuta la cessione di Zaniolo se arriva un’offerta da 60 milioni. Offerte pervenute finora per Zaniolo: nessuna.

Manifestazioni di interesse: soprattutto dalla Juve. È la valutazione data dalla Roma che spaventa eventuali interlocutori? Possibile. Poi c’è la domanda delle domande che pochi si pongono in modo diretto e stringente: Zaniolo cosa vuole fare? Già, perché la risposta a questa domanda non è cosa da poco dentro tutto il ragionamento. Offrirebbe un elemento chiave all’interno della vicenda e del suo possibile epilogo.

Forse è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza sulla vicenda Roma-Zaniolo. Provando ad usare equilibrio, l’unico ingrediente che serve e può aiutare a capire meglio. La sensazioni, secondo quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, è che la Roma e Zaniolo pensino la stessa cosa: sarebbe arrivato il momento di dirsi addio. La congiuntura storica, però, non favorisce che questa espressione interiore di intenti.

Il post Covid, i due infortuni pesanti di Nicolò, sono elementi che incidono sulla valutazione del calciatore. Chi pensa di venderlo oggi sa di non poterlo fare ai 100-120 del pre Covid. Chi vorrebbe comprarlo non ha forse la convinzione di accollarsi il vantaggio di pagarlo 60 e di poterlo rivendere sicuramente al doppio. Ecco, su quel “sicuramente” probabilmente si giocano dubbi e timidezze di eventuali acquirenti.

La Roma oggi non intende parlare di ingaggi top, quello a cui Nicolò sente di dover avere diritto: un segnale che tradisce questa tendenza a separarsi. Ma un’altra verità, non va sottaciuta. Smaltita la sacrosanta sbornia da Conference, l’altrettanto sacrosanta gioia di essere l’uomo del trofeo e di vedersi restituita una piccola rendita dal destino infame, Zaniolo ha anche parlato del mercato che gira intorno a lui, si è detto orgoglioso, ma forse gli è mancata una spinta emotiva verso la Roma nelle sue ultime dichiarazioni.

Ha dato la sensazione di lavorare per sé, per il suo destino e punto. Non per il suo futuro a Roma. E anche questo è un segnale che magari Juventus e Milan staranno provando a leggere e a far decantare in attesa che il tempo (non troppo) dica se matureranno le condizioni per l’affondo.

Se due indizi fanno una prova, la strada verso la Juve sembra tracciata ma non sarà affatto facile perché di mezzo ci sono gli ostacoli della fase che il calcio e il mercato stanno vivendo. Se poi il nodo dovesse diventare (per qualcuno) che chiedere 60 milioni per Zaniolo posa essere troppo allora, attenzione, significa andare a mettere in discussone il valore assoluto del giocatore. Non qui, non è questo il tema.

Se l’altra riflessione dovesse essere “Zaniolo non si vende”, l’inchino alla poesia e all’afflato passionale dell’affermazione non si nega ma questo ormai è un altro calcio. E soprattutto bisogna sgombrare il campo dall’ipocrisia e ammettere che la Roma lo venderebbe e Zaniolo andrebbe via. Non c’è una vittima in questa vicenda a meno che non se ne voglia creare necessariamente una. Ora serve solo attendere l’incontro dei prossimi giorni tra Juve e Roma: sul piatto cash più una contropartita da scegliere nel mucchio.

Giorgio Alesse