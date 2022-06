Maldini gelato: vola in Premier League

Il Milan prosegue la sua caccia ai rinforzi per la prossima stagione: brutte notizie per la dirigenza rossonera

Il calciomercato estivo entra nel vivo ed il Milan è pronto a farsi avanti per un colpo di spessore, direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riferito da ‘Elnacional.cat’, nelle prossime settimane si definirà il futuro di uno dei gioielli del Real Madrid, destinato a dire addio alla squadra di Carlo Ancelotti e che piace tantissimo proprio al club di via Aldo Rossi.

Si tratta di Marco Asensio, per il quale c’è ormai una fila importante tra i club interessati al suo tesseramento. In primissima fila rimane Paolo Maldini, che lo vedrebbe perfettamente nell’attacco di Pioli in vista dell’imminente nuova stagione.

Asensio al Milan: svolta improvvisa

Ecco perchè i rossoneri ci stanno provando e avrebbero offerto un ingaggio da 5 milioni netti a stagione al talento di Palma di Maiorca. Cifra importante ma non sufficiente, visto che Asensio chiede 6 milioni (il Real, per l’eventuale rinnovo, non si era spinto oltre i 3,5). Adesso la situazione va verso una schiarita, con due top club come Arsenal e Liverpool pronti a dare l’assalto ad Asensio, provando a superare proprio il Milan. Il calciatore, in tal senso, ha già chiarito quella che sembrerebbe essere la sua volontà per il futuro.

Asensio preferirebbe l’approdo nel calcio inglese piuttosto che nella Serie A, ed è per questo motivo che Maldini, nonostante il pressing costante, si ritroverebbe tagliato fuori dalla corsa al 26enne in scadenza tra un anno con il Real Madrid. I ‘Blancos’, inoltre, contano di incassare una cifra importante che Arsenal e Liverpool sono disposte a dare a Florentino Perez: non meno di 40 milioni di euro.

Asensio, dunque, sembra pronto a prendere la strada verso la Premier League: la beffa, per il Milan, è dietro l’angolo.