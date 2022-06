Vice Vlahovic: la Juventus spende 30 milioni

La Juventus prosegue la caccia al colpo in attacco: ecco l’offerta giusta per accontentare Massimiliano Allegri

Chiusa una stagione decisamente deludente, la Juventus è pronta ad aprirne una nuova. Con la speranza di tornare ai vertici tanto in Serie A quanto in Champions League, Massimiliano Allegri attende i tanto chiacchierati rinforzi per puntellare la rosa bianconera. Da Pogba a Di Maria, la ‘Vecchia Signora’ non ha intenzione di fermarsi. Occhi anche in attacco, dove una nuova pedina arriverà certamente agli ordini del tecnico livornese.

Secondo quanto riferito dal portale iberico ‘Fichajes.net’, la Juventus sarebbe a caccia di un attaccante di peso da portare a Torino nell’attuale sessione di calciomercato, che possa sostituire e affiancare Dusan Vlahovic nella nuova stagione che comincerà tra poco più di un mese e mezzo.

Colpo dalla Spagna: lo ha chiesto Allegri

Salutato Morata, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono tutte rivolte al calcio spagnolo e su una squadra in particolare. Il Getafe, che ha chiuso al 15esimo posto nell’ultima Liga, ha tra le sue file un talento che piace tantissimo a Massimiliano Allegri. Si tratta del turco Enes Unal, 25 anni e reduce da ben 16 reti, con 1 assist in 37 apparizioni tra campionato e coppe. Un attaccante ancora giovane che può fare al caso della ‘Vecchia Signora’, vista anche l’indiscutibile titolarità di Vlahovic.

Le richieste del Getafe per il suoi gioiello restano comunque abbastanza alte: gli spagnolo, per lasciar partire Unal, chiedono non meno di 30 milioni di euro. E attenzione anche alla concorrenza, visto che l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone sembra fortemente interessato ad inserirsi per uno dei profili che quasi sicuramente sarà tra i grandi protagonisti dell’attuale mercato estivo.

Il Getafe, dunque, difficilmente cederà il suo attaccante: la società spagnola è pronta ad alzare un muro per trattenere Unal anche l’anno prossimo.