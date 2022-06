Blitz del Milan: 100 milioni per il talento brasiliano

Il Milan pone sotto osservazione il centrocampista in forze al Palmeiras su cui pende una clausola rescissoria da 100 milioni per i club esteri

Non c’è alcuna intenzione di muovere passi concreti, ma soltanto quella di sondare il terreno per il prossimo futuro. Il Milan ha infatti mostrato grande interesse per un talentoso centrocampista brasiliano attualmente in forze al Palmeiras, militante nella massima divisione di calcio del suo Paese.

Il profilo è quello di Danilo dos Santos de Oliveira, più semplicemente noto come Danilo, classe 2001. Con la maglia verdone ha già registrato numeri importanti non soltanto per presenze ma soprattutto per incisività di gioco. Nonostante si tratti di un mediano, è abile sia in fase di impostazione che sottorete.

Ci sarebbe in programma un incontro con le parti per definire i costi di un’eventuale operazione. Tuttavia, il Palmeiras ha già fatto sapere che il proprio tesserato ha un contratto fino al 2026 ed una clausola da 100 milioni di euro nel caso in cui si volesse intavolare una trattativa diretta con un club di un campionato estero. In questa sessione di mercato non si muoverà dalla società polisportiva con sede a San Paolo.